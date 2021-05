LIVE | Mensen staan in de rij voor razendpopulaire prullenbakvaccin

CoronavirusMensen staan bij huisartsen in de rij voor het razendpopulaire prullenbakvaccin. Veel mensen hopen op de prik met een overgebleven vaccin zodat bijvoorbeeld een zomervakantie in het buitenland verzekerd is. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.