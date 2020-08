LIVE | Meer dan 400 nieuwe besmettingen in Nederland, politie deelt boetes uit in Rotterdam

Ramon (21) reed groep met negen fietssters aan met trekker: ‘Probeerde nog terug te sturen’

15:15 Zijn geschrokken moeder komt net langs om te kijken hoe het met haar zoon gesteld is. Binnen gaat de telefoon over. Het nieuws over een ongeluk gaat als een lopend vuurtje door het Twentse dorp Den Ham. Ramon ten Brinke (21) zelf heeft dan nog nauwelijks de tijd gehad om te beseffen wat er is gebeurd. Even daarvoor reed hij met zijn trekker een groep van negen fietssters aan.