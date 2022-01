LIVE | Mbo, hogescholen en universiteiten openen deuren, besmette gevallen op Curaçao in twee weken verdriedubbeld

CORONAVIRUSIn het middelbaar beroepsonderwijs en op universiteiten en hogescholen wordt vanaf vandaag weer fysiek onderwijs gegeven. Wel geldt dat er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn in een les- of collegezaal. En het aantal mensen op Curaçao dat besmet is met het coronavirus is binnen twee weken tijd ruim drie keer zo groot geworden. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.