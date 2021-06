LIVE | Marokko opent grenzen voor buitenlandse reizigers: Air Maroc overspoeld met boekingen

coronavirusMarokko opent veel grenzen weer voor reizigers uit het buitenland. Marokkanen die elders verblijven, kunnen met korting een reis naar het geboorteland boeken. De toeloop is enorm. Tot eind augustus zijn vrijwel alle vluchten volgeboekt. Een landelijke actiedag waarbij prikbussen naar wijken gaan waar de inentingsbereidheid laag is, moet helpen om de kabinetsdoelstelling van 85 procent gevaccineerden te halen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.