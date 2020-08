LIVE | Marengo-proces onder druk, advocaat spreekt van ‘crisis in de opsporing’

live twitterIn de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol is donderdagochtend het liquidatieproces Marengo hervat. De zitting begint onder hoogspanning, nadat vorige week via deze nieuwssite bekend werd dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in de jacht op de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi tot in Dubai zijn geschaduwd . Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.

,,Edelachtbaar college. Zo kan het niet verder.” Aan het woord is advocaat Nico Meijering, die nadat de rechtbank het voorarrest van alle verdachten heeft verlengd, het woord mag voeren. Meijering gaat in op een uitgelekt proces-verbaal waarin advocaten, waaronder hijzelf, in verband worden gebracht met het lekken van informatie uit een groot justitieonderzoek uit 2015. De advocaten ontkennen dat met klem. Volgens Meijering heeft het Openbaar Ministerie dit stuk expres gelekt aan de media om advocaten in een kwaad daglicht te stellen.

,,Raadslieden van verdachten in het grootste en belangrijkste strafproces ooit mogen aan de schandpaal en het OM vindt het goed. Zelfs de top van het OM vindt het goed. Sterker nog, het OM tuigt de schandpaal zelf op", zegt Meijering, waarmee de toon voor deze procesdag is gezet. ,,De bodem is bereikt”, aldus Meijering, die hoopt dat de rechtbank ingrijpt. ,,U moet dat doen, want van het OM hebben wij niets meer te verwachten.”

Het Marengo-proces draait om een reeks onderwereldmoorden, die worden toegeschreven aan Ridouan Taghi en nog eens zestien andere verdachten. Maar de afgelopen drie zittingsdagen, en ook vandaag, staan dus niet de verdachten centraal, maar hun advocaten. Het kan op deze weg niet verder, stelt Meijering. ,,Er zal dus helderheid dienen te komen. Zo kunnen wij als raadslieden niet verder. Het is te persoonlijk geworden. Het is ook te beschadigend geworden.”

Volgen van advocaten

Daar komt nog eens bovenop dat deze nieuwssite vorige week het schaduwen van advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef tot in Dubai onthulde. De twee advocaten zouden, volgens een geheime tip die politie kreeg, in juni 2019 een ontmoeting hebben met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi in Dubai. Daarop besloot de politie de twee te laten schaduwen op luchthaven Schiphol, maar ook in Dubai. ,,Opsporingsbevoegdheden die het OM getracht heeft onder de pet te houden maar die alleen dankzij journalisten bekend is geworden", aldus Meijering in de rechtszaal.

Hij onthult dat Van Kleef en hij vijf dagen en vier nachten in Dubai verbleven. Volgens hem kan er daarom geen sprake zijn van een kortstondige observatie, zoals het OM eerder stelde. Vooral omdat het OM heeft vastgesteld dat in Dubai geen ontmoeting is geweest tussen de advocaten en Ridouan Taghi. Er is sprake van een crisis in de opsporing, zegt Meijering. ,,Om maar eens premier Rutte te citeren: je blijft met je poten van advocaten af!”

‘Uitermate zorgelijk’

Zijn kantoorgenoot Christian Flokstra neemt het woord van Meijering over: ,,Helder is dat deze verdediging het werken in deze zaak feitelijk onmogelijk wordt gemaakt en dat daarmee de verdedigingsbelangen van onze cliënten ernstig geschaad worden.”

Flokstra hamert op een onderzoek van de rechtbank naar de schaduwoperaties van de politie. ,,De feiten moeten op tafel’", zegt hij. ,,Er is nog veel onduidelijk over de Dubai-observatie.” Zo wil hij weten waarom de Deken van de Orde van Advocaten is gepasseerd en pas is na geïnformeerd na publicatie in de media.

Verschillende advocaten maken zich zorgen over de geheime observaties. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft hierover een brief gestuurd aan de top van het OM, het College van Procureurs Generaal, zo werd zojuist bekend. In die brief noemt de vereniging het ‘uitermate zorgelijk dat het Landelijk Parket advocaten heeft laten volgen in binnen- en buitenland. en vluchtgegevens heeft opgevraagd’ zonder dit te laten toetsen.

Ook over het vermeende doorspelen van dossierinformatie aan criminelen wil Flokstra iets kwijt. Volgens hem zijn er ,,sterke aanwijzingen zijn dat Taghi corrupte ambtenaren tot zijn beschikking had, en daar ook info van kreeg. Dat laat het OM doelbewust onvermeld.” Er zou meer voor advocaten ‘ontlastende’ informatie buiten het proces verbaal zijn gehouden. Zo was de van lekken beschuldigde Nico Meijering op vakantie, toen dat zou zijn gebeurd.

Volledig scherm Advocaten betreden de beveiligde rechtbank op Schiphol. © Koen Laureij Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Zowel Meijering, die hoofdverdachte Saïd Razzouki verdedigt, als Inez Weski (de advocaat van Taghi) willen dat de rechtbank een onderzoek gelast naar deze observatie-operatie. Het roept namelijk de vraag op het OM nog meer omstreden opsporingstactieken heeft ingezet, en de advocaten willen hierover opheldering. Daarnaast krijgen de officieren van justitie vandaag de gelegenheid te reageren op tijdens vorige zittingen aan de orde is gekomen.

Hieronder het Twitter-verslag van onze verslaggever Yelle Tieleman: