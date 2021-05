LIVE | Maken testafspraak lastig door technisch euvel, ministerie met miljoenen mondkapjes in de maag

‘Illegale sigaretten­fa­briek in Schaijk was van internatio­na­le bende’, negen nieuwe arresta­ties

28 april In een onderzoek naar illegale sigaretten, dat onlangs leidde tot het oprollen van een fabriek in Schaijk, zijn nu ook negen verdachten in Polen opgepakt. De opsporingsdiensten claimen dat het gaat om kopstukken van een criminele bende die in meerdere landen actief was.