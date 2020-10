LIVE | Londen koerst af op strengere maatregelen, recordaantal besmettingen in Duitsland

Lijken katten echt zo sterk op hun baasjes als deze mensen doen geloven?

12 oktober Lijken katten en hun baasjes echt op elkaar? Volgens het nieuwe spel Lijk jij op je kat? wel, zó sterk zelfs dat je memory kunt spelen met kiekjes van baas en poes. We vroegen Midas Dekkers zijn licht te laten schijnen over hun relatie. Poezen zijn net mensen, beaamt hij. Het is alleen wel even zoeken voordat ze elkaar gevonden hebben.