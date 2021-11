LIVE | Lek in onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden, ‘Moderna noemt wetenschappers niet bij aanvraag patent’

VIDEO Aanhoudin­gen bij grote politieac­tie tegen Nederlands-Belgische drugsbende

Bij een grote politieactie in een onderzoek naar een Nederlands-Belgische drugsbende zijn in de nacht van maandag op dinsdag tien mensen aangehouden. De hoofdverdachte is een 32-jarige man uit Bergeijk. Hij werd om 05.00 uur van zijn bed gelicht door een arrestatieteam.

