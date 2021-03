LIVE | Leidse fabriek mag vaccins AstraZeneca produceren, 7644 nieuwe coronagevallen

VIDEOHet bedrijf Halix in Leiden mag de coronavaccins van AstraZeneca gaan produceren voor Nederland en de andere landen in de Europese Unie. De fabriek is vrijdag goedgekeurd door de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De goedkeuring betekent dat er meer vaccindoses beschikbaar komen. En er zijn 7644 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande twee dagen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.