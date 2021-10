LIVE | LCPS stopt met spreiden coronapatiënten, 2790 nieuwe besmettingen

CoronavirusDe Amsterdamse horeca heeft besloten geen gebruik van polsbandjes te gaan maken, omdat de meeste ondernemers in de stad er ‘geen toegevoegde waarde’ in zien. In een aantal andere steden wordt het bandje wel gebruikt. PostNL ziet groei in de fysiek verstuurde post. Nederlanders sturen elkaar sinds het begin van de pandemie vaker een kaartje, zo blijkt. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.