LIVE | Kleine stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuis, Hongkong gaat 7,4 miljoen inwoners testen

CoronavirusHet aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is iets toegenomen. In totaal liggen er nu 1626 Covidpatiënten in het ziekenhuis. Vijftien meer dan een dag eerder. De afgelopen week zijn er zo'n 300.000 coronabesmettingen vastgesteld. Dat is het laagste aantal in ongeveer een maand tijd en daarmee lijkt de omikrongolf verder af te zwakken. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.