LIVE | Kinderen vaker besmet dan gedacht, kwart van ouderen twijfelt over vaccinatie

Deze handelaar dealde 20 jaar in illegaal vuurwerk: ‘Ik verdiende tot wel 40.000 euro per jaar netto’

12 november Het vuurwerkverbod met oudjaar speelt illegale handelaren in de kaart. „Of denk je dat het met oudjaar stil blijft in Almelo? Om over Den Haag nog maar te zwijgen”, zegt voormalig handelaar in illegaal vuurwerk Jan Willems* smalend. „De illegale handel lacht zich rot en de eigenaren van vuurwerkwebshops in Polen ook. Er is nog tijd om te bestellen.”