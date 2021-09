LIVE | KHN: Echte excessen bij controles uitgebleven, wel moeilijke gesprekken en bedreigingen

Herfst komt komende week op gang

26 september Komende week blijft het mooi weer, maar de herfst begint op gang te komen. Met name in de kustgebieden is aan het einde van de week de wind vaak nadrukkelijk aanwezig en onstuimig weer niet uitgesloten. De temperatuur komt tijdens regen met moeite rond de 15 graden uit, alleen tijdens opklaringen wordt het nog 1 of 2 graden warmer.