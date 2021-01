LIVE | Jongerenpartijen vrezen schadelijke gevolgen avondklok, kabinet woensdag bijeen voor crisisberaad

VIDEO Noodkreet wetenschap­pers: we maken het corona thuis te aangenaam en daar kunnen we iets aan doen

16:42 Het moet nog écht koud worden en we zitten massaal binnen, in ons gortdroge (t)huis. Waar corona juist goed bij gedijt, betogen twee Brabantse wetenschappers. ,,Maar er is nauwelijks aandacht voor, terwijl de oplossingen voorhanden zijn.”