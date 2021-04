LIVE | Jongeren uit risicogroepen met voorrang ingeënt, opnieuw recordaantal infecties India

Grote grazers Oostvaar­ders­plas­sen zonder vergunning doodgescho­ten

23 april Konikpaarden en heckrunderen uit de Oostvaardersplassen zijn doodgeschoten zonder dat daarvoor de vereiste papieren waren verstrekt. Dat blijkt uit stukken van de Omgevingsdienst OFGV. De provincie had voor het afschieten een aparte opdracht moeten verlenen aan Staatsbosbeheer, maar dat is nooit gebeurd. Staatsbosbeheer was daardoor in overtreding toen het de dieren afmaakte.