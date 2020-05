LIVE | Italië heropent vliegvelden, meer dan 5 miljoen besmettingen wereldwijd

Ambassa­deurs Amerika en China vriende­lijk in Haagse diplomatie­ke hangout

20 mei De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra en zijn Chinese collega Xu Hong deden vanmiddag mee aan een diplomatieke online hangout. Ze bleven vriendelijk voor elkaar, ondanks dat beide landen elkaar elders in de haren vliegen over de aanpak van de coronacrisis. ,,Als we straks terugkijken, hebben we allemaal fouten gemaakt.”