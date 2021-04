LIVE | Indiase variant in Zwitserland, ‘Johnson zag liever stapels doden dan nieuwe lockdown’

Dokter Johan: Ik gooi geen druppel AstraZene­ca weg en vaccineer ook onder 60

23 april Huisarts Johan de Jonge (55) uit Zwolle gaat tegen het kabinetsbeleid in: hij vaccineert ook mensen onder 60 jaar met AstraZeneca. ,,Het druist in tegen mijn huisartseneed om aan het einde van de dag een goed middel weg te gooien. Ik wil mensen redden, niet hen in gevaar brengen.’’