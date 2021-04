LIVE | Horeca vreest personeelstekort in de zomer, Duitse Bondsdag stemt in met omstreden coronawet





CoronavirusHet aanal nieuwe coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is licht gedaald naar 2614. Het is de eerste daling in drie dagen tijd. Wel liggen er voor de vijfde opeenvolgende dag meer dan 800 patiënten op intensive cares. In de Duitse hoofdstad Berlijn wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Het parlement heeft er vandaag een wetswijziging aangenomen, die het mogelijk maakt om zonder inspraak van de deelstaten lockdowns af te kondigen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.