LIVE | Hooibalen en banden in brand gestoken, vuurwerk naar hulpverleners gegooid

Tientallen boeren met tractoren - en twee koeien - demonstreerden vandaag bij de Tweede Kamer in Den Haag. Het is niet het enige protest, ook elders in het land roerden boeren zich.

Vanochtend vroeg zijn verschillende boeren al begonnen met actievoeren door hooibalen langs snelwegen in brand te steken. Zo woedde er langs de A12 bij Bodegraven een brand in de middenberm en was er brand langs de A50 richting Arnhem. Ook bij de A7 bij Wijdewormer was brand, net als op de A2 bij Beesd en op de A15 bij Andelst. Op een paar flinke files na was er weinig hinder vanwege branden langs de weg. Rond lunchtijd trokken boeren naar Utrecht, Maastricht, Assen en Groningen voor demonstraties bij onder meer provinciehuizen.

Premier Rutte reageerde vanochtend op de aanhoudende boerenprotesten. ,,Een politieauto die door een trekker wordt aangereden. Mest uitrijden op de snelweg, hooibalen en autobanden in brand steken langs wegen en voor gemeentehuizen. Het is niet acceptabel in het land om gevaarlijke situaties te creëren en mensen te intimideren. De stikstofbesluiten zijn ingrijpend, maar dit soort acties staan niet in verhouding met het demonstratierecht.”

Tweede Kamer

Niet alle boeren hebben een boodschap aan de woorden van Rutte. Kamervoorzitter Vera Bergkamp moest belanghebbenden op de volle publieke tribune enkele keren tot de orde roepen, na bijvoorbeeld applaus voor Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging, partijen die zich tegen het beleid keren. Een voorstel om de stikstofplannen van tafel te halen, kreeg bij lange na geen meerderheid.

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

