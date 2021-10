LIVE | Hoogste aantal opnames op verpleegafdelingen sinds eind juli, Belgische huisarts weigert niet-gevaccineerden

coronavirusDe verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 118 nieuwe mensen met een coronabesmetting op. Het is voor het eerst sinds eind juli dat het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen op één dag 100 of hoger is. In totaal verzorgen de ziekenhuizen momenteel 697 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.