LIVE | Honderd boetes na illegaal feest in koelcel, VS gaan zwaar getroffen India helpen

CoronavirusNog geen vijf maanden na de eerste vaccinatie tegen Covid-19 zijn er 1 miljard inentingen geweest in 207 landen. Dat becijfert persbureau AFP op grond van zijn eigen database. Bijna zes op de tien prikken zijn gezet in China, India en de Verenigde Staten. De Amerikanen gaan het zwaar getroffen India extra steun verlenen. En op enkele plekken in Nederland greep de politie in bij illegale feesten. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.