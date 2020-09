LIVE | Historisch dieptepunt aantal vakantiegangers, snelle stijging besmettingen België

CORONAVIRUSHet aantal Nederlanders dat in het buitenland op vakantie ging, was in het tweede kwartaal van 2020 historisch laag. Verder is tussen 5 en 11 september het gemiddelde aantal coronabesmettingen in België gestegen naar 746,3 per dag. Dat is een stijging met maar liefst 51 procent in vergelijking met de week ervoor. Ook vandaag lees je alles rond de coronacrisis in ons liveblog.