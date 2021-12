LIVE | Half miljoen positieve tests in november, WHO tegen niet-gevaccineerden: vermijd omikron-gebieden

coronavirusMeer dan een half miljoen mensen zijn in de maand november positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in dertig dagen tijd 511.300 nieuwe gevallen. Dat is een nieuw maandrecord. Het oude record was al op 20 november verbroken en is in de anderhalve week erna verder aangescherpt. Lees het laatste nieuws in ons liveblog.