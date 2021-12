LIVE | Grote merken promoten vaccinatie in Duitsland, besmet kind bewust naar school gestuurd

Coronavirus93 procent van de Nederlanders vindt dat coronavaccins wereldwijd eerlijker verdeeld moeten worden, blijkt uit onderzoek van Artsen Zonder Grenzen. New York gaat de vaccinatieplicht uitbreiden naar kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Zij moeten vanaf 14 december in ieder geval één prik hebben gehad om restaurants te kunnen bezoeken of om deel te mogen nemen aan buitenschoolse activiteiten. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.