LIVE | Grote drukte op vliegvelden VS vanwege Thanksgiving, Unicef brengt coronavaccins naar arme landen

Vier gewonden door aanvaring pont en binnen­vaart­schip in Amsterdam

21 november Bij een aanvaring tussen een pont van vervoerbedrijf GVB en een binnenvaartschip op het IJ achter het Centraal Station in Amsterdam zijn vrijdagavond vier gewonden gevallen. Op videobeelden die via Twitter worden gedeeld is te zien dat de pont een stuk stuk meegesleurd werd.