LIVE | Global Citizen Live levert toezegging 60 miljoen vaccins op, restaurant Nijmegen mag weer open

Waarom reed Geert (15) op een heftruck? ‘Wij verliezen onze zoon, maar het bedrijf wilde dit ook niet’

23 september Tegen een warenhuis uit Opheusden is donderdag een boete geëist van 40.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk. Bij een bedrijfsongeval in een magazijn van het bedrijf in Dodewaard kwam een 15-jarige jongen om terwijl hij op een heftruck reed.