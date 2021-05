LIVE | 'GGD's decennialang financieel uitgekleed’, veel Afrikanen sceptisch over vaccineren

Al twee aanslagen op huis van verdachte moord Ayla Mintjes, berging vol wapens en explosie­ven

23 mei Er waren al twee aanslagen gepleegd op de bovenwoning van de woensdag gearresteerde verdachte van het doodschieten van Ayla Mintjes, in de Nolensstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. In de berging lagen automatische aanvalsgeweren, handvuurwapens en verschillende soorten explosieven zoals handgranaten.