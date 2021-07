LIVE | GGD doet dringende vaccinatie-oproep aan jongeren, Nederland mogelijk nog roder op Europese kaart

Shell in beroep tegen vonnis in klimaat­zaak Milieude­fen­sie

20 juli Shell gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het olie- en gasbedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019, zo bepaalde de rechters. De zaak was aangespannen door Milieudefensie en andere organisaties. Zo’n 17.000 burgers steunden de zaak.