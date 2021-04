LIVE | ‘GGD-artsen omzeilen vaccinatieregels’, werkgroep: Geef elke zwangere vrouw een coronaprik

CoronavirusGGD-artsen zouden in sommige gevallen de vaccinatieregels omzeilen, om zo kankerpatiënten voor hun beurt een coronaprik te kunnen geven, meldt De Volkskrant. De patiënten worden geboekt als ‘zorgpersoneel’. De Nederlandse werkgroep COVID-19 en Zwangerschap adviseert om zwangere vrouwen in te enten met de vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Eerde klonk het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen te vaccineren, maar na nieuw onderzoek worden alle zwangere vrouwen opgeroepen zich te laten inenten. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.