LIVE | Gevaccineerde Israëliër kan weer naar theater, R-getal stijgt in Duitsland

Interview Waarom publiceert de overheid afkomst van criminelen? ‘Het leidt tot meer discrimina­tie’

20 februari Het is een ergernis voor veel Nederlanders: registratie van de afkomst van criminelen. En dat terwijl er geen enkel bewijs is dat het herkomstland van ouders of cultuur een rol speelt bij het plegen van een misdrijf. De Haagse burgerlobbyist Tom van Messel strijdt hier al jaren tegen. ,,Waarom zou je Nederlanders moeten indelen in etniciteit?’’