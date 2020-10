LIVE | Fred Teeven getuigt in hoger beroep Holleeder

‘We gaan ons pas écht aan de coronamaat­re­ge­len houden als er weer veel mensen dood gaan’

12 oktober Door ons eigen gedrag zijn we in sneltreinvaart in een tweede coronagolf beland. Dat zeggen gedragspsycholoog Lotte Spijkerman en GGD-arts Ashis Brahma. ,,Pas als er weer veel doden vallen voelen mensen de urgentie om te handelen.”