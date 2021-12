LIVE | Foto's leveren bewijs: Vergadering Boris Johnson tijdens lockdown was toch pizza party met wijn

CoronavirusDe Britse premier Boris Johnson is opnieuw in verlegenheid gebracht, nu foto's zijn gepubliceerd waarop is te zien dat hij aan het eind van de eerste lockdown vorig jaar, een pizzafeestje heeft gevierd met zijn medewerkers. En Nederland is vanaf zondag 05.00 uur grotendeels op slot. Volgens premier Mark Rutte gaat de opkomst van de omikronvariant zo snel, dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.