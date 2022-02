LIVE | Forse toename aantal patiënten in ziekenhuis, bijna 78.000 nieuwe besmettingen

CoronavirusHet aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag ondertussen gestegen met 149 tot 1493. Dat is de grootste stijging sinds eind 2020. Afgelopen etmaal zijn er 77.648 positieve coronatests geregistreerd. In werkelijkheid zijn meer besmettingen vastgesteld, want de achterstand is in de afgelopen dag verder opgelopen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.