LIVE | ‘EU krijgt geen AstraZeneca-vaccins van VS’, fors minder CO2-uitstoot door coronacrisis

CoronablogEuropa hoeft op korte termijn geen AstraZeneca-vaccins uit de Verenigde Staten te verwachten. Volgens Washington liggen er geen scenario's waarin sprake is van het versturen van in de VS gemaakte doses naar Europa. Hoewel het middel daar nog niet is goedgekeurd, zou exporteren naar andere landen problemen met de aansprakelijkheid kunnen geven, is de lezing. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.