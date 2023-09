LIVE | Enkele honderden klimaatactivisten blokkeren A12, snelweg bij Den Haag opnieuw dicht

Margits zoon werd doodgesla­gen in zijn eigen huis: ‘Overal zat bloed, zelfs op de plafonds’

Knut (55) werd op brute wijze gedood in zijn eigen huis. Het geweld was zo hevig dat moeder Margit (80) hem in het mortuarium nauwelijks herkende. In aanloop naar de strafzaak blikt ze terug op het kleurrijke leven van haar zoon. ,,Tijdens het uitruimen vond ik make-up. Later hoorde ik dat hij zich opmaakte als hij naar de stad ging. Zijn oogschaduw gebruik ik nu zelf.’’