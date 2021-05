LIVE | 'Enige Palestijnse testlocatie verwoest na raketaanval’, Oostenrijk versoepelt quarantaineregels

CoronavirusTerwijl Thailand weer is opengesteld voor gevaccineerde vakantiegangers, kampt het land met een derde golf van besmettingen. Dinsdag meldde het Aziatisch land een recordaantal van 35 sterfgevallen op één dag door corona. In Nederland zijn er het afgelopen etmaal 2904 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat is het laagste aantal sinds 16 februari. Ook in de ziekenhuizen gaat het een stuk beter. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.