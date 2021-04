LIVE | EMA oordeelt 'woensdag laat’ over AstraZeneca-vaccin, Suriname meldt besmettingen coronavarianten

CoronavirusHet Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt ‘woensdag laat’ met een oordeel over het coronavaccin van AstraZeneca. Enkele tientallen mensen in Europa hebben last gekregen van een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Dat gebeurde kort nadat ze het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.