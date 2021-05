LIVE | EMA bekijkt experimenteel medicijn van GlaxoSmithKline, GGD Fryslân te vroeg met uitnodigingen

CoronavirusGGD Fryslân is iets te enthousiast geweest bij het versturen van de prikuitnodigingen. Zo'n 40.000 Friezen zijn nog niet aan de beurt, maar mogen toch een afspraak maken. ‘Wij hebben de ruimte’, zegt de eigenaar van Safari Park Beekse Bergen tegen landbouwminister Carola Schouten. In een brief vragen de dierenparken om opening. Een van de voorwaarden is wel om dat zonder toegangstesten te doen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.