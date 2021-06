LIVE | Eerste cruiseschip vertrekt voor proefvaart uit VS, Hongkong versoepelt quarantaineregels

Van Lienden wijkt niet af van plannen na oproep vrijwilli­gers om miljoenen­winst terug te storten

18 juni Vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie, de non-profitorganisatie van Sywert van Lienden en zijn compagnons, willen dat zij hun miljoenenwinst terugstorten. Dat schrijven ze in een brief in de Volkskrant. Van Lienden blijft echter bij zijn oorspronkelijke plan. Hij wil de 9 miljoen euro beleggen en het rendement gebruiken voor onder meer kankeronderzoek bij jonge mensen.