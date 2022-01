LIVE | Duizenden vrachtwagenchauffeurs vast bij Chileense grens door vertraging met coronatesten

24,7 miljoen geclaimd Makers corona-adem­test slepen overheid voor rechter: ‘Ik vecht tegen Goliath’

Breathomix klaagt de staat aan voor een bedrag van 24,7 miljoen euro. Het bedrijf, opgericht door de Alphense Rianne de Vries, leverde ademtesten die corona kunnen opsporen. Recent heeft het Outbreak Management Team (OMT), dat de regering adviseert in de coronacrisis, een negatief advies uitgegeven over de ademtest van het Leidse bedrijf. Nu is het contract eenzijdig opgezegd. ,,Het is onterecht dat onze ademtest zo voor de bus is gegooid.” Het zijn de woorden van De Vries.

27 januari