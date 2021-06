LIVE | ‘Duitsland wil Britse reizigers uit EU weren’, Britse minister van Defensie en legertop in quarantaine

video Uitgaansle­ven terug naar normaal: ‘Alleen wat incidenten die bij de horeca horen’

27 juni Rijen voor de kroeg, shoarmatenten die hoogtij vieren en volle pleinen en straten. Het leek zaterdagavond op sommige plekken in het land wel of er oud en nieuw werd gevierd. In Tilburg werd het zó druk dat de politie moest ingrijpen omdat mensen in de verdrukking dreigden te komen. Toch waren er weinig excessen. ,,Het was vooral druk”, aldus diverse politie-eenheden in het land.