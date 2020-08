LIVE | Duitsland begint met coronatestplicht voor reiziger

coronacrisisNiet alleen in Nederland stijgt het aantal besmettingen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje gaat het de verkeerde kant uit. Duitsland begint zaterdag met het nieuwe testbeleid voor mensen die terugkeren uit risicogebieden in het buitenland om een nieuwe golf besmettingen te voorkomen. Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. De verwachting is dat ze de maatregelen regionaal verscherpen om het virus weer terug in zijn kooi te krijgen. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.