LIVE | Dodental VS stijgt naar 19; Italië breidt rode zones uit

188 besmettin­gen: 'Hoogstwaar­schijn­lijk start corona-epidemie in Nederland’

7 maart Het aantal besmettingen in Nederland is vandaag met zestig gestegen naar 188 in totaal. Van alle besmettingen in Nederland is bij 29 patiënten niet duidelijk waar die het virus hebben opgelopen. Volgens arts-microbioloog Marc Bonten betekent dit dat ‘de kans groot is dat er ook in Nederland verspreiding plaatsvindt’. ,,Dit is hoogstwaarschijnlijk de start van een epidemie in Nederland.’’