LIVE | ‘Derde van Amerikanen gebruikte schoonmaakmiddel tegen corona’, WHO adviseert nu ook mondkapjes

23:04 Sinds één week is Nederland ook gaan ‘testen, testen, testen’, zoals de WHO al sinds maart roept. GGD-directeur Sjaak de Gouw, die voor alle GGD’en de infectieziektebestrijding leidt, over de eerste week die met horten en stoten verliep. ,,We hebben honderden coronapatiënten opgespoord.’’