LIVE | Denktank Coronacrisis: Geef toegang tot bios en festival met negatief testbewijs

CoronavirusHet zou een goed idee zijn om mensen met een negatief testbewijz toegang te geven tot bioscopen en festival, stelt de Denktank Coronacrisis in een nieuw advies. Voorwaarde is dat de privacy wordt gewaarborgd en de maatregel tijdelijk is. De GGD’s maken zich alvast op voor een megaklus. Vanaf mei moeten de priklocaties, met hulp van het leger en het Rode Kruis, anderhalf miljoen coronaprikken per week gaan zetten. Sinds 6 januari heeft de GGD circa 1 miljoen prikken gezet. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.