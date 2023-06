LIVE | Den Haag wil boerenprotest toch niet bij Tweede Kamer, politie haalt tractoren van de snelweg

Boezem­vriend Donny M. ‘overvallen’ door arrestatie rond moord Gino: ‘Hij wil niks met hem te maken hebben’

De tweede verdachte in de zaak rond de dood van de 9-jarige Gino is weer vrij. De 21-jarige Youri F. werd eerder opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Gino. Hij wordt echter niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Justitie zegt dat hij wel verdachte blijft in deze zaak. ,,We gaan kijken of hij vervolgd wordt.’’