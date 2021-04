LIVE | De Jonge: Overgebleven AstraZeneca-prik onder voorwaarden naar 60-minner

video OM heeft videobeel­den van broers in moordzaak Lotte (14) uit Almelo

22 april De twee broers uit Almelo die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van een 14-jarige Lotte begin dit jaar, blijven voorlopig nog in de cel. Ze moesten vandaag voor het eerst voor de rechtbank in Almelo verschijnen. Het ging om een voorbereidende zitting, achter gesloten deuren. Dat is omdat de jongens destijds minderjarig waren. De oudste broer is inmiddels 18 jaar, de jongste is 15.