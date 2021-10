LIVE | De Jonge: economisch beperkende regels eerder weg dan coronapas

VIDEO Taxichauf­feur Marko heeft geen geld om eten te kopen: ‘Moet ik straks mijn dieren wegdoen?’

11 oktober Marko van Kesteren (51) is zelfstandig taxichauffeur in Amstelveen. Sinds de pandemie uitbrak staat zijn taxi stil. Hij kreeg coronasteun van de overheid, maar vanaf 1 oktober is die gestopt. Inmiddels krijgt hij voedselbonnen via het Rode Kruis.