LIVE | 'Cubaans vaccin na drie keer prikken ruim 92 procent effectief’, einde aan mondkapjes in buitenlucht Italië

VS viert voor het eerst einde slavernij als nationale feestdag, ook in Nederland kleine stappen gezet

20 juni Juneteenth was gisteren voor de eerste keer in de Verenigde Staten een nationale feestdag. Er wordt gevierd dat op 19 juni 1865 tot slavernij gedwongen Afro-Amerikanen in Texas te horen kregen dat ze vrij waren. Voor veel witte Amerikanen was dit een onbekende viering, totdat de Amerikaanse president Joe Biden woensdag een wetsvoorstel tekende om van Juneteenth een nationale feestdag te maken.