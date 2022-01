LIVE | Cruiseseizoen Brazilië tijdelijk stopgezet na besmettingen, strengere maatregelen Bonaire

Netty (74) is alles kwijt na verwoesten­de brand in Elburg: ‘Gelukkig zijn Nijntje en Mojo wel gered’

Veel treuriger kon het jaar voor Netty Goddaard (74) niet beginnen. Haar woning in de binnenstad van Elburg is vannacht door een brand volledig verwoest. Al is er één lichtpuntje bij de pikdonkere start van 2022: haar twee konijnen konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

1 januari